Avellino, Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo: “Sono carico e motivato” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo dell’Us Avellino 1912. Il dirigente di Torre in Pietra torna in sella dopo appena sei mesi dal suo addio ai colori biancoverdi. Stamane l’incontro con la proprietà insieme al direttore generale Aniello Martone. Poche parole ed è stata subito trovata l’intesa. “Sono molto felice di tornare qui ad Avellino – spiega Musa – Durante le feste ci sono state delle chiamate, oggi l’incontro. E’ bastato poco per trovare l’accordo. Ci aspetta un lavoro importante, inizieremo da subito. Ringrazio la proprietà dal presidente Izzo fino a tutti i soci insieme al direttore generale. Sono carico e motivato per il lavoro. Non ci sono nessun problemi per il contratto. Nei prossimi giorni avremo modo di mettere in campo le idee per il mercato”. “Ho rifiutato ... Leggi la notizia su anteprima24

pietroscogna : Carlo Musa torna all'Avellino da direttore sportivo e condurrà il mercato di gennaio. Era stato lui a costruire la… - piuenne : #Avellino - VIDEO – #Musa: Felicissimo di tornare. Abbiamo un programma importante - wam_the : VIDEO – Musa: Felicissimo di tornare. Abbiamo un programma importante -