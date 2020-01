Autostrade indifendibile anche per il Pd. De Micheli: "Troppe evidenze di mancata manutenzione" (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Troppe evidenze su scarsa manutenzione”. Il Pd fa un passo avanti verso la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, con il ministro dem Paola De Micheli che nel suo intervento a Radio 24 anticipa i contenuti del dossier messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture. ”È evidente a tutti che qualcosa in questi anni è successo, o meglio temo che qualcosa non sia successo: abbiamo Troppe evidenze, ahimè concrete, di situazioni di mancata manutenzione, di ritardi o di manutenzioni fatte secondo criteri che non sono oggettivi. Le conseguenze le decidiamo insieme” ai colleghi di governo “perché è una responsabilità collettiva“. Sulle decisioni del Governo, però, De Micheli è più cauta dei 5 stelle - che nuovamente ieri con Luigi Di Maio hanno spinto per ... Leggi la notizia su huffingtonpost

