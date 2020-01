Autostrade, dura la ministra De Micheli (Pd): «Troppe evidenze di mancata manutenzione» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anno nuovo, vecchie battaglie. Come andranno a finire, è tutto ancora da vedere. Il 2020 si apre come si era chiuso il 2019: con il dossier sulla gestione delle Autostrade da parte delle società che fanno capo alla famiglia Benetton. La lotta alle concessioni da parte di Luigi Di Maio e di quel che resta del suo Movimento 5 Stelle, e il procedere cauto dell’attuale alleato di governo: il Pd. Cauto, fino a un certo punto. Perché sono arrivate le parole, da più parti attese, di un’importante esponente del Pd: Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti e titolare di quello scottante dossier, insieme al premier Giuseppe Conte. Dossier che, ricostruisce l’Ansa, è stato chiuso e probabilmente già si trova sul tavolo del premier Giuseppe Conte. Successivamente, e comunque «in tempi brevi», spiega la ministra De Micheli sarà esaminato in un prossimo ... Leggi la notizia su open.online

