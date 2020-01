Autostrade, dopo il crollo del soffitto della galleria la Spea sospende gli ispettori che hanno firmato il rapporto di monitoraggio (Di giovedì 2 gennaio 2020) crollo di costruzioni colposo: è questo il reato ipotizzato dalla procura di Genova che, aprendo un altro fronte sul versante delle manutenzioni autostradali, indaga sul crollo di materiali dalla volta della galleria Berté, sull’A26. L’indagine – per adesso a ‘modello 44’, contro ignoti – è partita con il sequestro delle macerie e dell’ondulina finite sul sito autostradale e dall’acquisizione della relazione effettuata dalla Polstrada il 31 dicembre, giorno del crollo. Pare scontato anche che la magistratura voglia acquisire le relazioni degli ispettori della Spea, la società di Progettazioni edili autostradali del gruppo Atlantia che fino a ieri, 1 gennaio, si occupava delle manutenzioni per conto di Aspi. Intanto Spea, come anticipa Il Secolo XIX, ha sospeso i due ispettori che nel 2019 hanno effettuato i controlli nella galleria concludendo che non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

s_parisi : Che farà il PD? Dopo aver ceduto al ricatto M5S su #prescrizione accetterà di nazionalizzare Autostrade? Ancora sta… - petergomezblog : Autostrade, vertice al ministero dopo il crollo nella galleria dell’A26: “Ispezionata da Spea di recente, non erano… - fattoquotidiano : Autostrade, la maggioranza (tranne i renziani) dopo il crollo del soffitto della galleria sulla A26: “Ora basta la… -