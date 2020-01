Austria, trovato accordo di governo tra i Verdi e i popolari di Kurz, tre mesi dopo le elezioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) A tre mesi di distanza dalle elezioni in Austria è stato raggiunto un accordo tra il Partito Popolare guidato da Sebastian Kurz, cancelliere incaricato, e i Verdi di Werner Kogler, per la prima volta al governo. I due partiti, infatti, hanno siglato un accordo di coalizione, che Kurz ha definito “un eccellente risultato“, frutto di negoziati “non facili”. Il cancelliere ha aggiunto: “Siamo riusciti a unire il meglio dei due mondi”. Secondo i media Austriaci, il nuovo esecutivo potrebbe giurare già il 7 gennaio. si tratta di un accordo storico: è la prima volta che in un Paese europeo nasce una maggioranza tra popolari ed ecologisti. La precedente coalizione di Kurz con il partito dell’estrema destra Partito della Libertà Austriaco (Fpo) era caduta a maggio in seguito allo scandalo che aveva coinvolto il leader della destra radicale Austriaca, accusato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

