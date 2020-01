Austria, i Verdi al governo con Kurtz (con tanti saluti alla FPOE) (Di giovedì 2 gennaio 2020) alla fine il destino elettorale del sovranista che voleva vendere il suo paese ai russi si è compiuto. Oggi il partito popolare Austriaco Oevp di Sebastian Kurz e i Verdi di Werner Kogler hanno confermato di aver raggiunto un accordo per formare un governo, a tre mesi dalle elezioni in Austria, dopo le anticipazioni di domenica scorsa. Si tratta della prima volta al governo per i Verdi Austriaci. Fino allo scorso maggio, Kurz aveva governato il Paese insieme all’estrema destra FPOE, poi era uscito il famoso video in cui il leader del partito Heinz-Christian Strache parlava con la sedicente figlia di un oligarca russo che in realtà lo stava trollando. Il video è costato prima le dimissioni di Strache da tutte le cariche e poi la rottura dell’alleanza tra Kurtz e la FPOE, infine il disastro elettorale che aveva portato all’addio (finto) alla politica del sovranista che ... Leggi la notizia su nextquotidiano

