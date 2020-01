Australia: trama, cast e anticipazioni del film stasera in TV (Di giovedì 2 gennaio 2020) Australia: trama, cast e anticipazioni del film stasera in TV stasera su Rai 2 alle 21.20 è previsto Australia, film del 2009 con Nicole Kidman e Hugh Jackman. Ambientato nel Northern Territory Australiano, è il film più costoso mai realizzato agli Antipodi: oltre 100 milioni di dollari. Narra la storia di una nobildonna britannica (Nicole Kidman) che riceve in eredità un’azienda agricola di dimensioni sterminate. Si dovrà difendere dalla cupidigia degli altri possidenti, ma potrà contare su un suo dipendente, Drover (Hugh Jackman). Amore, avventura e “generazione perduta” Il film di Baz Luhrman prende le mosse quando, nel 1939, Lady Sarah Ashley giunge a Darwin, capitale del Territorio del Nord dell’Australia, per convincere il marito a tornare in Inghilterra. Viene a conoscenza però che Lord Ashley è deceduto, ucciso da una lancia, che fa pensare che ... Leggi la notizia su termometropolitico

