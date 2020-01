Australia in fiamme, autorità danno 48 ore di tempo ai turisti per lasciare il sud-est del Paese. Sabato atteso nuovo picco di calore, si temono nuovi incendi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Canguri in fuga, koala avvolti in coperte ignifughe, una bambina alla guida, sola e con una mascherina sul viso, di una barca a motore sullo sfondo rosseggiante delle fiamme incombenti, che hanno spinto migliaia di persone a cercare rifugio sulle spiagge. Le immagini dell’Australia che invadono social e media internazionali accorciano le distanze e mostrano un Paese-continente comunemente percepito come tranquillo e prospero, preda di incendi devastanti e sull’orlo di una crisi umanitaria e ambientale senza precedenti. Per la giornata di sabato è atteso un nuovo picco di calore, con le temperature che raggiungeranno i 46 gradi. Per questo le autorità hanno dato ai turisti 48 ore di tempo per lasciare le zone della costa sudorientale del Paese, dove si temono nuovi incendi. Solo negli ultimi tre giorni sono morte 8 persone, portando il numero delle vittime a 18 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

