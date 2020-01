Australia, il film con Nicole Kidman: trama, cast e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Australia, il film con Nicole Kidman: trama, cast e streaming Australia è un film drammatico-sentimentale del 2008 con protagonista Nicole Kidman. Diretto da Baz Luhrmann, il film inizialmente aveva visto al fianco della gettonatissima attrice Russell Crowe ma, a seguito di problemi con la casa di produzione, al suo posto si pensò di sostituirlo con Heath Ledger; l’attore poi preferì accettare il ruolo di Joker nella trilogia de Il cavaliere oscuro e fu così che arrivò Hugh Jackman. Ma di cosa parla Australia? Qual è la trama? E quali altri attori vediamo nel cast? Australia, la trama del film Il film è ambientato ovviamente in Australia, nella zona settentrionale, precisamente alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Una donna aristocratica, Lady Sarah Ashley, eredita un ranch e quando i magnati del bestiame inglesi tentano di appropriarsi della sua terra, la ... Leggi la notizia su tpi

fabiofiumeNa : #BecauseYouLovedMe ha altresì vinto il grammy come miglior brano da film ed ha raggiunto il n°1 negli #Usa dove, so… - zazoomnews : Su Raidue il film Australia | Trama e trailer (giovedì 2 gennaio) - flaams : @sonodistyles Abbiamo tutti la stessa paura ?? in realtà lei il 3 dicembre ha commentato una foto in cui c’è lui. Tu… -