Attrice di Captain America arrestata per omicidio: Mollie Fitzgerald accusata di aver ucciso la madre (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mollie Fitzgerald, Attrice con un piccolo ruolo in Captain America - Il primo vendicatore, è accusata di omicidio, avrebbe ucciso la madre lo scorso 20 dicembre. Un'Attrice di Captain America - Il primo Vendicatore, Mollie Fitzgerlad,è stata arrestata con l'accusa di omicidio: secondo la polizia di Kansas City avrebbe ucciso la madre lo scorso 20 dicembre 2019. Mollie Fitzgerald, 38 anni, nel 2011 aveva preso parte a Captain America: il primo vendicatore con un piccolo ruolo, che sul portale IMDB è segnalato come "Stark Girl", oltre che come assistente del regista Joe Johnson. Accreditata via via come anche come regista e produttrice, Mollie Fitzgerald negli ultimi anni ha recitato soprattutto in produzioni a basso budget, come The Lawful Truth nel 2014 e The Creeps nel 2017. ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Attrice di Captain America arrestata per omicidio: Mollie Fitzgerald accusata di aver ucciso la madre… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Captain America – Il primo Vendicatore: un’attrice del cinecomic è stata arrestata per l’omicidio di sua m… - BestMovieItalia : Captain America - Il primo Vendicatore: un’attrice del cinecomic è stata arrestata per l’omicidio di sua madre -… -