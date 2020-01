Atp Cup 2020: le favorite. La Spagna di Nadal la squadra da battere. Occhio a Russia e Serbia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Domani, 3 gennaio, prenderà il via in Australia la prima competizione tennistica della nuova stagione: si tratta della neonata ATP Cup. Un torneo per Nazionali che vedrà impegnati alcuni tra i migliori giocatori del circuito. Proprio per la somiglianza con la Coppa Davis la squadra favorita non può che essere l’ultima compagine capace di portarsi a casa l’Insalatiera d’Argento, ovvero la Spagna. Il punto di riferimento, ovviamente, è Rafael Nadal. Oltre al numero 1 del ranking, sono stati convocati Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez e Albert Ramos-Vinolas. Quest’ultimo rappresenta l’unica novità rispetto alla vittoria di qualche settimana fa in Coppa Davis: il 31enne ha preso il posto di Marcel Granollers. Grande attesa anche per la Russia, che schiererà Daniil Medvedev, grande protagonista della stagione appena conclusa, nella ... Leggi la notizia su oasport

