Atp Cup 2020, Italia-Russia: orari singolari e doppio, tv, programma. Fognini sfida Medvedev! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tutto pronto per l’inizio, in Australia, del lunghissimo 2020 del tennis: scatterà infatti domani, venerdì 3 gennaio, l’ATP Cup 2020 di tennis e subito scenderà in campo l’Italia, opposta alla Russia nella prima tornata del Gruppo D. A Perth ad aprire il programma, con orario d’inizio alle ore 10.30 Italiane, saranno Karen Khachanov e Stefano Travaglia, poi, non prima delle ore 12.00 Italiane, ecco la sfida tra Daniil Medvedev e Fabio Fognini. A seguire il doppio, con formazioni da definire. L’altro match del Gruppo D, prevede invece nella notte Italiana, con inizio alle ore 03.00, la sfida tra USA e Norvegia. Di seguito programma, ordine dei gioco dei singolari, orari e tv di Italia-Russia, incontro valido per la prima tornata del Gruppo D dell’ATP Cup 2020 di tennis. Tutti i match saranno trasmessi, a partire dalle ore 10.30 Italiane, in diretta tv ... Leggi la notizia su oasport

