Atp Cup 2020, calendario 3 dicembre: programma, orari, tv, streaming. C’è Italia-Russia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 3 gennaio (ore 10.30 Italiane) si avvicina sempre di più e per l’Italia del tennis sarà esordio nell’ATP Cup 2020, competizione per nazioni che di fatto sostituisce nel calendario la Hopman Cup che aveva caratterizzato le ultime annate. La rassegna sarà ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avrà ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi. Ebbene l’Italia, inserita nel raggruppamento con Russia, Stati Uniti e Norvegia, inizierà a Perth la propria avventura contro i russi. Spetterà a Stefano Travaglia scendere per primo in campo, lui scelto per sostituire Matteo Berrettini, che ha deciso di non essere al via di questo torneo per via di un piccolo problema agli addominali. Sarà dunque il n.84 del ranking a sfidare il russo Karen Khachanov (n.17 del ranking), mentre Fabio Fognini affronterà in una super sfida il n.5 ATP ... Leggi la notizia su oasport

