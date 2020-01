Asteroide grande come bus oggi ‘vicino’ alla Terra (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un Asteroide passera' "vicino" alla Terra domani quando in Italia saranno le 15.00. Lo segnala la Nasa. grande come un bus e in viaggio nello spazio alla velocita' di quasi 30 mila chilometri orari, l'Asteroide 2019 AE3 pero' non dovrebbe avvicinarsi troppo: passera' a una distanza massima di un 1,6 milioni di chilometri. Gli appassionati potranno seguirne il percorso attraverso il sito internet theskylive.com. Leggi la notizia su ilfogliettone

RaiNews : Lo segnala la Nasa - repubblica : Spazio, asteroide grande come un bus oggi 'vicino' alla Terra [aggiornamento delle 02:25] - repubblica : Spazio, asteroide grande come un bus oggi 'vicino' alla Terra -