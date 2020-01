Artistide Malnati al “Grande Fratello Vip”, l’egittologo ex dell’Isola è amico di Signorini (Di giovedì 2 gennaio 2020) Aristide Malnati, egittologo ed ex concorrente dell’”Isola dei famosi”, entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip 2020”. Grande amico di Alfonso Signorini, con il quale ha frequentato il liceo classico, è noto in tv con il soprannome di “Mummy”. Ha partecipato anche a “Detto Fatto”, “Pomeriggio5” e “Grand Hotel Chiambretti”. Leggi la notizia su gossip.fanpage

