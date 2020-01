Arresti domiciliari per Paola Galeone, sospesa da prefetto di Cosenza (Di giovedì 2 gennaio 2020) È finita agli Arresti domiciliari la prefetta di Cosenza, Paola Galeone, 58 anni, di Taranto, coinvolta in un’inchiesta per una presunta mazzetta che avrebbe indotto a corrisponderle un’imprenditrice, Cinzia Falcone. Conseguente la decisione del ministro Luciana Lamorgese di sospenderla dall’incarico.La clamorosa svolta nell’inchiesta che era stata avviata nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica di Cosenza si è avuta stamattina con la notifica di un’ordinanza di custodia cautelare in cui viene contestato alla prefetta il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.A dare notizia dell’arresto di Paola Galeone è stata la Procura della Repubblica di Cosenza con un comunicato a firma del Procuratore, Mario Spagnuolo, in cui, tra l’altro, si specifica che “l’indagine prosegue al fine di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

