Arresti domiciliari per il prefetto di Cosenza Galeone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Appena due giorni era emerso che Paola Galeone, prefetto di Cosenza, 58 anni, era indagata per corruzione. Ora una importante novità nel suo caso: la Squadra mobile di Cosenza ha infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli Arresti domiciliari. Galeone ai domiciliari Su provvedimento disposto dal gip dopo la richiesta della procura, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli Arresti domiciliari per il prefetto di Cosenza Paola Galeone. Al prefetto è accusato di corruzione. L'articolo Arresti domiciliari per il prefetto di Cosenza Galeone proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

