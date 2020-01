Aria inquinata in provincia, per Arpac e Legambiente male solo Nocera Inferiore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNocera Inferiore (Sa) – Un 2019 all’insegna della Mal’Aria per la Campania intrappolata sotto la cappa grigia dello smog con rischi per la salute delle persone. “In regione – evidenzia Legambiente – sono state nove le città fuorilegge per la qualità dell’Aria, perché oltre la soglia limite per le polveri sottili Pm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo), con un lieve miglioramento rispetto al 2018 quando furono 13 le città campane malate di smog. Le polveri sottili colpiscono soprattutto la provincia di Napoli: secondo i dati dell’Arpac elaborati da Legambiente, la maglia nera con il record di sforamenti è per San Vitaliano con 115 sforamenti, uno ogni tre giorni; segue Pomigliano D’Arco dove i giorni di superamento sono stati ben 82; chiude il podio Nocera Inferiore con 72 ... Leggi la notizia su anteprima24

