Aree marine protette, Costa: “Due milioni di euro per quattro nuovi siti” da Capri a Maratea (Di giovedì 2 gennaio 2020) Due milioni di euro per quattro nuove Aree marine protette: il provvedimento annunciato dal ministro Sergio Costa fa parte di un più ampio decreto di riorganizzazione del ministero dell’Ambiente che prevede anche la nascita di una direzione generale che si occuperà esclusivamente della difesa del mare. “La tutela delle nostre coste – ha scritto il ministro in un post su Facebook – diventa prioritaria non solo a parole ma con atti concreti. È un importante tassello di una visione ampia, che stiamo costruendo nello spirito di servizio per il bene del Paese”. Come annunciato nell’ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei ministri, Costa sottolinea lo stanziamento di 500mila euro per il 2020 per quattro Aree marine protette per le quali “sono in corso i procedimenti per l’istituzione”: Capri, Capo Spartivento e Isola San Pietro in Sardegna e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

