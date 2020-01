Area B, dal 7 gennaio in funzione 10 nuove telecamere: entro il 2020 vigilati tutti i 187 varchi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Da martedì 7 gennaio dieci nuove telecamere saranno in funzione per presidiare gli accessi di Area B, la zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti attiva dallo scorso inverno. Palazzo Marino ha ricordato che è prevista entro l'anno la posa e l'entrata in funzione di tutti gli apparecchi di rilevazione degli accessi nei 187 varchi che compongono il perimetro della ztl. Leggi la notizia su milano.fanpage

