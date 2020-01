Antonella Mosetti e Aldo Montano, la verità sulla rottura: colpa di Asia Nuccetelli? (Di giovedì 2 gennaio 2020) La rottura era arrivata nel 2012 quando, dopo sei anni d’amore folle e intenso, Antonella Mosetti aveva annunciato la fine della sua storia con Aldo Montano. Belli, giovani, vulcanici e complici avevano incantato le pagine della cronaca rosa con un amore travolgente e fatto di equilibri difficili. Lei showgirl e mamma a tempo pieno, lui campione olimpionico di scherma. Antonella Mosetti: “Io ci stavo impazzendo” Antonella aveva scelto il suo profilo Twitter per dare l’annuncio ufficiale, in prima persona, con parole oneste e sofferte ( “Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. Anche quando si parla di Amore. Ed in questo caso lo è stato anche per me”), per poi rilasciare dichiarazioni più dettagliate nel salotto di Barbara d’Urso, a Domenica Live: “È stata una storia d’amore molto lunga, molto forte. Vera al cento per ... Leggi la notizia su velvetgossip

silvio_cugino : Antonella mosetti - fabbianorozzang : RT @telegnocca: la divina Antonella Mosetti ci regala queste splendide scene dai festeggiamenti di fine anno ?????????????? - amandioelsa54 : RT @telegnocca: la divina Antonella Mosetti ci regala queste splendide scene dai festeggiamenti di fine anno ?????????????? -