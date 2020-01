Antonella Clerici che sciatrice sulle meravigliose Cinque Torri delle Dolomiti (Foto) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un Capodanno perfetto per Antonella Clerici che prosegue le sue vacanze sulla neve con Vittorio Garrone, la figlia Maelle e tanti amici (Foto). Tutti insieme in un luogo stupendo delle Dolomiti, le Cinque Torri, un posto incantevole, da mostrare e infatti la conduttrice riprende quell’incanto ricoperto bianco e qualcuno riprende lei mentre scia. Chi l’avrebbe detto che Antonella Clerici fosse così brava sugli sic, lei che si è sempre definita tanto pigra, invece così piena di entusiasmo grazie a tutto l’amore e la positività che la circonda sta trascorrendo giornate piene di sport. Ovvio non solo sci sulla neve ma anche la buona tavola, la giusta ricompensa dopo tanta fatica. Non poteva concludersi e iniziare nel modo migliore il vecchio e il nuovo anno per lei che è sempre una delle protagoniste più amate della televisione. Antonella Clerici IN TUTA DA SCI DA VERA SPORTIVA “Cielo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

