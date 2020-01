Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 2 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di giovedì 2 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Isaac e Matias hanno raggiunto Antolina con una grossa somma di denaro da darle affinché se ne vada definitivamente. Quando il Guerrero si trova davanti a sua moglie, la ragazza comincia a inveirgli contro minacciandolo con una pistola. Lo scontro è violento, la Ramos mette un piede in fallo e cade in un burrone, perdendo la vita. Vani i tentativi di salvarla sia da parte di Isaac che di Matias, che mesti tornano a casa a dare la terribile notizia. Dopo la morte di Antolina, la Guardia Civile comincia le indagini per scoprirne la causa mentre Isaac, Marcela, Matias e Dolores, organizzano i funerali della Ramos. La Montenegro fa ritorno da Belmonte sicura che il sindaco Esteban ... Leggi la notizia su velvetgossip

infoitcultura : Il Segreto anticipazioni puntata 3 gennaio 2020: Felipe uccide Esteban - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni 2 gennaio 2020: addio ad Antolina - infoitcultura : IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 31 dicembre 2019: cosa nasconde Dori? -