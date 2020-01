Anna Munafò di Uomini e donne, matrimonio con Peppe Saporita, incinta? (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’ex tronista di Uomini e donne Anna Munafò, convola a nozze con Peppe Saporita e sorprende i fan, bebè in arrivo? La bella e affascinante Anna Munafò, che tutto ricordiamo perché è stata in passato tronista a Uomini e donne, si è sposata! A confermare la notizia sono le foto del matrimonio che arrivano da Milazzo, dove la Munafò ha pronunciato il suo sì il 31 dicembre. Da qualche anno la bella Anna era fidanzata con Peppe Saporita e hanno deciso di fare il grande passo perché convinti del loro amore. Le nozze con il fidanzato hanno portato una ventata di allegria e il sorriso nella vita di Anna. La coppia ha condiviso questo momento con parenti ed amici e poi ha postato le foto e un video sui social per diffondere la bella notizia. In una di queste foto sembra che la coppia nasconda qualche altra sorpresa, che però non ha annunciato. Che la Munafò sia incinta? Anna Munafò presto ... Leggi la notizia su kontrokultura

