Anna Falchi si spoglia per il nuovo anno, ma dallo specchio si vede… [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) anno nuovo, vecchie abitudini. D’altronde perché cambiarle se funzionano così bene? Anna Falchi ha festeggiato l’inizio del 2020 con uno scatto davvero bollente. Distesa su un letto (a New York City, dove ha trascorso queste feste) Anna sfoggia un simpatico occhiale con la scritta 2020… E niente altro. L’ex modella si mostra infatti senza veli, spogliandosi in occasione del nuovo anno. Il seno generoso riempie il primo piano della FOTO, abbondante e sensualissimo. Anna lo copre appena con le braccia, mentre i fan più attenti non possono fare a meno di notare che in fondo, riflesso nello specchio, a guardare bene si vede il suo corpo nudo… Lo scatto è davvero esplosivo. L'articolo Anna Falchi si spoglia per il nuovo anno, ma dallo specchio si vede… FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

