Ancora regali da Epic Games, tre giochi da scaricare entro il 9 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 non sarebbe potuto iniziare meglio con tanti smartphone in offerta e Ancora regali da Epic Games. Questa volta si tratta di soli, si fa per dire, tre giochi che potranno essere scaricati fino al 9 gennaio alle ore 17.Si tratta di tre giochi che ai videogiocatori incalliti non bisogna descrivere e per i quali occorre avere un minimo di 12, 16 o 18 anni per poterci giocare.Il periodo dedicato al periodo natalizio con 12 regali in 12 giorni è giunto al termine e lo store della software house non è Ancora pronta a chiudere i battenti sulle promozioni. Oltre ai tre giochi in regalo, continuano le offerte sui giochi più noti del momento.Ancora giochi gratis da Epic Games nel 2020I tre giochi in regalo sono Steep di Ubisoft a cui possono giocare tutti coloro che hanno almeno 12 anni. Darksiders II Deathinitive Edition è vietato ai minori di 16 anni e, infine, Darksiders Warmastered ... Leggi la notizia su pantareinews

