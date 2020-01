Amber Heard infortunio, l’anno inizia male: il messaggio dell’attrice (Foto) (Di giovedì 2 gennaio 2020) infortunio Amber Heard, l’attrice si mostra su Instagram con un tutore al piede sinistro Brutto inizio anno per l’attrice Amber Heard che su Instagram si è mostrata sorridente ma comunque con un infortunio al piede sinistro che ha fatto preoccupare i fan. Non parliamo di niente di grave, per fortuna, e a farlo notare è … L'articolo Amber Heard infortunio, l’anno inizia male: il messaggio dell’attrice (Foto) proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

sleepjngbeauty : Chi rt cose di Amber Heard in tl? vi prego non fatemi iniziare male questo 2020. - deppsity : Un giorno di questi farò un thread lungo quanto la vostra vita per farvi veramente capire chi è Amber Heard. Stay t… -