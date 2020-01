Allerta inquinamento a Milano, Pm10 alle stelle: scatta il blocco del traffico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2019 sembrava essersi chiuso nei migliori dei modi, con addirittura un riconoscimento per la città come miglior luogo in cui vivere in Italia. Il primo giorno dell’anno nuovo però ha riportato alla luce una grave problematica per la quale è necessario agire velocemente. Il primo Gennaio 2020 il livello di Pm10 ha raggiunto una cifra spaventosa che porterà il conseguente blocco del traffico a Milano. allerta Pm10 a Milano: imminente blocco del traffico Già dal 27 Dicembre la soglia minima – 50 microgrammi per metro cubo – era stata superata, raggiungendo i 53.3 microgrammi. Nei giorni successivi i livelli sono aumentati, arrivando fino ai 61.5 del 31 Dicembre. Il primo Gennaio la situazione è arrivata a essere davvero impressionante: 145.6 di Pm10. La soluzione è immediata, infatti da Venerdì 3 Gennaio verrà attuato un piano di blocco del traffico quasi totale. I ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Allerta #inquinamento a Milano, Pm10 alle stelle: scatta il blocco del… - Eraclanius : @EuroMasochismo Normativa anti #PLI - arpaveneto : Inquinamento dell’#aria. Ritorna l’allerta #PM10. Nelle zone di Rovigo, Este, Legnago e Cittadella è stato raggiunt… -