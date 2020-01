Allarme frana di Quincinetto: nuova chiusura per l’A5 Torino-Aosta (Di giovedì 2 gennaio 2020) nuova allerta 3 per la frana nel territorio di Quincinetto (Torino), che minaccia l‘autostrada A5 Torino–Aosta: è stata disposta la chiusura temporanea dell’arteria in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Quincinetto e Pont Saint Martin. Uscita obbligatoria allo svincolo di Ivrea per i mezzi pesanti diretti in Valle d’Aosta.L'articolo Allarme frana di Quincinetto: nuova chiusura per l’A5 Torino-Aosta Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

