Alla scoperta della Valle dell’Irno: “Di Food in Tour” farà tappa a Baronissi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBaronissi (Av) – Aria di novità nel 2020 per Di Food in Tour, il progetto nato dAlla sinergia tra il Gruppo CTG Picentia di Salerno e lo Studio PAMart-ProgettazioneCulturale operativo in Costiera Amalfitana. La Presidente dell’Associazione di promozione sociale Mina Felici, la Vicepresidente Annamaria Parlato e la Dott.ssa Maria De Vita responsabile del marketing territoriale hanno scelto come comune capofila dell’Irno, Baronissi. La Presidente provinciale del CTG Adele Cavallo ha espresso il suo entusiasmo in merito, dichiarando: “Un nuovo successo per Di Food in Tour anche nel 2020. Dopo i Picentini con i quali abbiamo instaurato rapporti di collaborazione presenti e futuri sia nella formazione ACA che nella promozione turistica dei piccoli borghi, adesso toccherà Alla Valle dell’Irno, con l’augurio di riuscire a portare i tanti turisti campani ... Leggi la notizia su anteprima24

stefanoepifani : Il 2019 si chiude e chiudo le bozze del mio nuovo libro: #SostenibilitàDigitale. Un viaggio alla scoperta dei punti… - _Carabinieri_ : Il viaggio di @VStaffelli alla scoperta dei Reparti dell'Arma arriva a Bologna: in questo video, i #Carabinieri del… - CapitanoNemo15 : RT @ildeltadivenere: Liscia come seta e nera come la notte: è la benda copriocchi Obsessive Blindfold che ti condurrà alla scoperta di un’i… -