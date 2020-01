All together now, la finale del 2 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Atto finale della seconda edizione di All together now questa sera nel prime time di Canale 5. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax nel ruolo di presidente della giuria. Come sempre i protagonisti della gara sono cantanti scelti dal direttore artistico e regista del programma Roberto Cenci. Tutti si sottoporranno al giudizio del muro umano, composto da 100 personaggi appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Solo un concorrente potrà riuscire a portarsi via il premio di 50mila euro. All together now, i finalisti La rosa dei finalisti è stata composta tra i concorrenti che sono passati direttamente alla finale grazie ai 100 punti ricevuti dal muro e quelli che sono passati tramite le sfide svolte durante le scorse puntate: Domenico Prezioso Sonia Mosca Lorishen Umali Rosetta Falzone Enrico Bernardo Arianna Cleri ... Leggi la notizia su blogo

