Alisson miglior giocatore brasiliano in Europa | battuti Firmino e Thiago Silva

Il portiere del Liverpool, Alisson, è il miglior giocatore brasiliano d'Europa: l'ex Roma precede Firmino e Thiago Silva Alisson trionfa ancora una volta in questa stagione. Il portiere del Liverpool, infatti, ha visto il Samba D'Or, premio assegnato al miglior giocatore brasiliano in Europa nel 2019. Come riportato da Tuttosport, Alisson precede il compagno di squadra Firmino e l'ex difensore del Milan Thiago Silva. Al 18° posto c'è Allan, mentre alle sue spalle si piazzano gli juventini Alex Sandro e Douglas Costa.

