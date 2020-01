Alessia Marcuzzi sempre più hot | dopo la foto in Senza veli | di schiena col sedere in bella

Alessia Marcuzzi sempre più hot: dopo la foto in topless, di schiena col sedere in bella mostra (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi se la spassa alle Maldive. La splendida conduttrice de Le Iene, come tanti suoi colleghi, ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale in un luogo esotico. E le Maldive sono senz’altro un luogo magico che i vip adorano. Anche Ilary Blasi e Francesco Totti, per esempio, sono partiti alla volta delle Maldive e hanno alloggiato in un resort – il Baglioni resort Maldives – che costa ben 3.000 euro a notte (circa). Anche Alessia Marcuzzi ha scelto le Maldive e, tra un bagno e una passeggiata, non si dimentica di mostrarsi in tutta la sua bellezza ai fan. Una delle immagini, in particolare, ha lasciato i fan Senza parole. Si tratta di una foto in cui Alessia Marcuzzi è in Senza veli in piscina. dopo quella immagine, che aveva già infiammato gli animi, arrivano altre foto che lasciano tutti di stucco. Più che immagini, si tratta di un video postato dalla Marcuzzi nelle Instagram ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

NoiAretini : Alessia Marcuzzi super sexy, corsa sensuale in mini bikini nel mare delle Maldive. Il video - modamadeinitaly : Pantaloni di pelle mania! dal blog di Alessia Marcuzzi - BotElenoire : Alessia marcuzzi sempre splendida ,il meraviglioso viso di un levriero afgano.elenoire ferruzzi -