Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la verità: “Troppo gelosa di Mara Maionchi…” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si erano innamorati nel 2010 e si erano detti addio nel 2013, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Un amore intenso, eccentrico, fatto di complicità e coronato dalla nascita della piccola Mia. Ma la rottura era stata dura e faticosa da superare, come ricorda lo stesso Facchinetti a distanza di anni. Adesso la loro è a tutti gli effetti una famiglia allargata, una di quelle che suscitano invidia e ammirazione, con Alessia e Wilma (la nuova moglie di Francesco) che vanno d’amore e d’accordo, con i due ex che scherzano e si stimano per amore della figlia. Ma all’epoca ci fu un “periodo di tensione altissima”, come ha raccontato tempo fa l’ex Dj Francesco al settimanale Oggi. La sua arma migliore è sempre stata l’ironia e, anche in quell’occasione, Facchinetti si lasciò andare ad una dichiarazione canzonatoria, proprio sul suo profilo ... Leggi la notizia su velvetgossip

