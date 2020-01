Alessandro Perini: la strana storia del leghista “aggredito” dai comunisti a Livorno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un consigliere comunale di Livorno della Lega, Alessandro Perini, ha accusato “i comunisti” di averlo aggredito dopo uno scontro con Lenny Bottai, il coordinatore locale del Partito Comunista e pugile. Alessandro Perini: la strana storia del leghista “aggredito” dai comunisti Tutto risale alla tarda mattina di martedì, in piazza del Municipio. : «I nostri antagonisti comunisti si sono voluti incontrare con me, sono venuti fuori dal Comune per mettere le mani addosso, io ero da solo e alla fine è finita come potete vedere», ha scritto Perini mostrando del sangue che usciva dal naso. Subito è arrivata la solidarietà della segreteria provinciale della Lega e poi di Matteo Salvini che ha scritto: «Ultima aggressione contro un leghista, stavolta a Livorno per mano di una decina di conigli di sinistra. E poi sono loro a portare pace, sorrisi e gioia nelle ... Leggi la notizia su nextquotidiano

