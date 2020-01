Al Bano e Romina sorprendono con un bacio appassionato: la FOTO amarcord manda in delirio i fan. Loredana Lecciso sconvolta (Di giovedì 2 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power continuano a far sognare i propri fan che desiderano da anni un loro ritorno di fiamma. La loro storia d’amore ha emozionato per anni tantissimi fan e la loro speranza è tutta in una FOTO postata nel paragrafo seguente. I due artisti sono una delle coppie più cercate sul web e ogni giorno in tanti seguono i loro sviluppi. Una nota fanpage appassionati di Al Bano e Romina ha postato una FOTO amarcord che ha emozionato tutti ottenendo una marea di like e commenti. Al Bano e Romina avvinghiati l’uno a l’altro Sono dunque davvero tanti i fan e gli appassionati che si emozionano ogni volta che vedono insieme Al Bano e Romina, l’uno accanto all’altra. Nel corso degli anni, considerando la loro storia d’amore, i loro figli e i loro concerti in ogni parte del mondo sono molti gli scatti e i video che li vedono al centro dell’attenzione. A tal ... Leggi la notizia su kontrokultura

