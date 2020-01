Agenzia delle Entrate/ Bonus mobili: lavori di ristrutturazione e detrazioni Irpef (Di giovedì 2 gennaio 2020) Agenzia delle Entrate, Bonus mobili e lavori di ristrutturazione: dubbi e chiarimenti sulle detrazioni Irpef del 50% per le spese di acquisto. Leggi la notizia su ilsussidiario

Agenzia_Ansa : #Australia in fiamme, è fuga sulle spiagge. Salito a 8 il bilancio delle vittime, due i dispersi. Mobilitata la Mar… - Agenzia_Ansa : #Autostrade da @luigidimaio via alla revoca delle #concessioni. 'i #Benetton perderanno profitti ma è giusto'. Batt… - poliziadistato : Attività #Poliziaferroviaria 2019: Continua la collaborazione con Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie… -