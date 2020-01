“Accademia di Santa Sofia”, successo per il flash mob natalizio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora un eccezionale successo per l“Accademia di Santa Sofia” e i ragazzi di Accademia Lab che con il video del loro flash Mob natalizio, pubblicato sulla pagina facebook dell’Accademia, hanno superato abbondantemente il tetto delle 100.000 visualizzazioni e si proiettano a superare il traguardo delle 200.000. L’evento, curato da Marcella Parziale, Carla Gentile, Linda Ocone e Carmen Insogna, si è svolto il 24 dicembre scorso presso il centro commerciale Buonvento di Benevento, in collaborazione con il Miria’s Gospel Choir, il Coro UNICEF, e i musicisti Angelo Gioffi alla tromba, Armando Dello Iacovo al sax e Thomas Petruso alle percussioni. L’allegro coro dei performer con i solisti Francesco Mandato, Giuseppina Preziosa, Marika Parciasepe, Ilaria Mercurio, Giada Lepore e Stefania Pastore, tutti ben occultati e confusi tra gli avventori e i ... Leggi la notizia su anteprima24

ilKalu : @Allampino Già solo per il campanile di Giotto, piazza della Signoria, il David alla galleria dell’Accademia vale i… - Moonbootica : RT @santa_cecilia: Gli Archi dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia durante la 'Parata Tiberina degli Inizi', in corso og… - santa_cecilia : Gli Archi dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia durante la 'Parata Tiberina degli Inizi', in cor… -