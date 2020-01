A qualcuno piace caldo: 4 accessori riscaldanti per affrontare l'inverno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dallo scaldamani elettrico all'abbigliamento riscaldante, ecco i migliori accessori per rimanere al caldo anche d'inverno Leggi la notizia su today

HoMadopa : RT @Michele02828265: Ma insomma questo grande Papa che non piace a fascisti e sovranisti stupidi dovrebbe subire senza dire nulla ?? Gli ha… - silviaindump : A qualcuno piace il sole - orfeozamboni : RT @Qua_Agatha: @mani72012 A me questa facoltà di bloccare gli altri non piace per niente, non ne capisco la necessità, se qualcuno non mi… -