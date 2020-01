A Napoli due medici aggrediti in un giorno. La Croce Rossa: “Peggio che in guerra” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Comincia nel modo peggiore possibile l’anno per la sanità in Campania, con due medici aggrediti nel giro di poche ore a Napoli. medici aggrediti a Napoli | Ancora violenze nei confronti del personale medico, a Napoli. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha denunciato sul suo profilo Facebook due aggressioni in poche ore. Nel primo caso, nel … L'articolo A Napoli due medici aggrediti in un giorno. La Croce Rossa: “Peggio che in guerra” proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

Tg3web : A Napoli, una dottoressa è stata colpita con una bottiglia in ospedale e un petardo è stato lanciato contro un'ambu… - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Una dottoressa è stata colpita con una bottiglia in testa in ospedale e, in un altra circostanza, un petardo è stato lanciato… -