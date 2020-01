“A 50 anni ci siamo reinventati a Valencia. Volevamo tornare a Roma, ma è impossibile: troppe tasse” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ricominciare da capo a 50 anni, imparare un nuovo mestiere, traslocare in un nuovo continente: Cristina Griffo, 51 anni e due figli, lo ha fatto e ora, un anno dopo il grande salto, si dice molto felice. «Ho passato metà della mia vita a Roma e metà in Venezuela. Il sogno era tornare a Roma, ma era quasi impossibile aprire una piccola attività, troppe tasse. Così abbiamo iniziato una nuova vita in Spagna, che ci accolto con gentilezza e disponibilità». Ora la famiglia di Cristina vive da un anno a Valencia, dove gestisce un caffè: la figlia più piccola va a scuola e il figlio maggiore studia alla Sapienza a Roma, con l’idea di raggiungerli una volta finita l’università. La storia di Cristina, nata e cresciuta a Roma, parte da lontano: da uno zio che ha fatto fortuna in Venezuela, e che lascia l’azienda al fratello, il padre di Cristina. Nel 1995 anche lei, che all’epoca ha 24 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

