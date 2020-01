5G, botta e risposta tra Salvini e Patuanelli. Il leghista: «Stiamo svendendo l’Italia a una dittatura». Ma il ministro: «Non è mica il Metropol» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo scontro tra ex alleati di governo passa anche per la sicurezza e le nuove tecnologie. Come in questo botta e risposta tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e l’attuale ministro dello Sviluppo Economico, il 5 Stelle Stefano Patuanelli. «Io non vorrei che il futuro del nostro Paese venisse svenduto, per motivi politici ed economici, a quella che è una dittatura. Perché la Cina è una dittatura», tuona oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Bormio della tecnologia 5G. Sul 5G «qualcuno pagato? Non siamo mica al Metropol…», ribatte il titolare del dossier in questione: è questa infatti la risposta ironica del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli raggiunto telefonicamente dall’Ansa a proposito delle accuse in merito al coinvolgimento di Huawei nel 5G italiano. Il Metropol è l’hotel moscovita al centro del caso dei presunti fondi ... Leggi la notizia su open.online

