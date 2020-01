2010-2019: decennio letale per i bambini, 45 violazioni gravi ogni giorno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gennaio 2019: violenze, sfollamenti e condizioni climatiche invernali estremamente dure in Siria hanno ucciso almeno 32 bambini.Febbraio: diversi attacchi violenti contro i centri di cura per l’ebola in Repubblica Democratica del Congo.Marzo: oltre 150 persone, fra cui 85 bambini, uccise in Mali centrale, con un ulteriore attacco a Sobane-Kou in cui sono rimasti uccisi altri 24 bambini.Aprile: 14 bambini sono stati uccisi e 16 gravemente feriti da un’esplosione vicino a due scuole in Yemen.Maggio: l’Unicef ha chiesto ai governi di far tornare nei loro Paesi d’origine i bambini abbandonati nei campi o in centri di detenzione nel nordest della Siria.Giugno: 3 bambini utilizzati per detonare esplosivi che hanno ucciso 30 persone e ferito altre 48 in un centro comunitario in Nigeria.Luglio: decine di bambini rimasti feriti in un’esplosione che ha danneggiato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

juventusfc : 2010-2019, un decennio di emozioni Part 1??: - DiMarzio : #Lukaku: 'L'#Inter era il mio sogno da ragazzo, adoravo Adriano'. Il bilancio della decade dell'attaccante belga ?? - HuffPostItalia : 2010-2019: decennio letale per i bambini, 45 violazioni gravi ogni giorno -