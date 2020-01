16enni investite a Roma. Pietro Genovese al gip: "Sono devastato" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pietro Genovese non riesce a darsi pace. Il 20enne che dieci giorni fa ha investito e ucciso le due 16enni Gaia e Camilla a Roma, in Corso Francia, è agli arresti domiciliari, accusato di doppio omicidio stradale. Sedicenni investite e uccise a Roma, indagato per omicidio stradale Pietro Genovese (VIDEO) Non si dà pace Pietro Genovese, il 20enne figlio del regista Paolo che ha investito due sedicenni a Roma nella uccidendole: "io passato col verde" "Sono sconvolto e devastato per quello che è successo" ha detto Genovese al gip durante l'interrogatorio di garanzia, secondo quanto riferito dai suoi legali che chiedono rispetto per il giovane perché "non è un killer".Genovese al giudice ha confermato la sua versione iniziale: "Sono partito con il semaforo verde" mentre le due ragazze avrebbero attraversato la ... Leggi la notizia su blogo

