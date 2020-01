100 anni dalla nascita di Isaac Asimov, uno dei padri della fantascienza (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo scrittore Isaac Asimov (foto: Deborah Feingold/Getty Images) È stato uno scienziato brillante e un divulgatore prolifico e appassionato: ma Isaac Asimov, nato il 2 gennaio di 100 anni fa, è ricordato soprattutto come lo scrittore che più di ogni altro – con opere di grandissimo successo – ha fatto entrare la fantascienza nel novero della grande letteratura, e ha sviluppato intuizioni che sono ancor oggi un punto di riferimento imprescindibile per gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e delle interazioni uomo/macchina. Una carriera precocissima Asimov era nato il 2 gennaio 1920 nel piccolo villaggio russo di Petroviči, nella regione di Smolensk, allora in preda alla guerra civile. Nel 1923 i genitori, di origine ebraica, decisero di trasferirsi negli Stati Uniti e si stabilirono nel quartiere newyorkese di Brooklyn, dove iniziarono a gestire un negozio di dolci e giornali. ... Leggi la notizia su wired

