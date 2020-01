Volley, Francia in emergenza al preolimpico europeo? Boyer litiga con Ngapeth, Clevenot infortunato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Francia potrebbe essere in grande difficoltà in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Berlino (Germania) dal 5 al 10 gennaio. La Nazionale di Volley maschile guidata da Laurent Tillie andrà a caccia dell’unico pass a cinque cerchi ma se la dovrà vedere con avversarie di lusso come Serbia, Slovenia, Bulgaria, Olanda, Germania: cammino complicato, soprattutto se non ci dovesse essere tutta la rosa al completo. La presenza di Stephan Boyer è infatti a rischio. L’opposto di Verona potrebbe non partecipare all’evento, al momento non è in collegiale con i compagni e sembra che alla base della sua mancata presenza ci sia un litigio avvenuto con la stella Earvin Ngapeth durante gli ultimi Europei. I Galletti perderebbero tantissimo senza un bomber di razza come Boyer anche perché sicuramente non ci sarà nemmeno il buon ... Leggi la notizia su oasport

