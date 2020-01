Video e testo di Tu Che Ne Sai Di Me Gianluca Grignani, nuovo singolo prima del tour 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tu Che Ne Sai Di Me di Gianluca Grignani è il nuovo singolo che segna il ritorno del cantautore milanese dopo tre anni di silenzio. Il brano anticipa l'uscita del nuovo album che sarà portato anche in tour nel corso dei prossimi mesi. Il ritorno in radio di Gianluca Grignani Smentito il ritorno al Festival di Sanremo, Gianluca Grignani è quindi pronto a dedicarsi anima e corpo alla sua musica, che ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto che ha riservato ai giornalisti a qualche giorno da Natale. Queste le parole con le quali ha voluto presentare il suo nuovo singolo, che arriva in radio a cominciare dal 1° gennaio 2020 accompagnato dal suo Video ufficiale. Gianluca Grignani descrive il nuovo singolo "Questo è il primo brano di un progetto che mi ha visto due anni a scrivere e a produrre e rappresenta l'apertura di un ‘discorso’ ... Leggi la notizia su optimaitalia

