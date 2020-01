Vialattea, numeri record sulle piste sciistiche: assalto di turisti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) record sulle piste del comprensorio sciistico internazionale della Vialattea: tanta neve, meteo favorevole e condizioni ottimali delle piste hanno consentito un afflusso di turisti così importante come non si registrava dai tempi delle Olimpiadi. Sono stati rilevati oltre 200mila passaggi giornalieri ai tornelli degli impianti di risalita di tutto il comprensorio. Tantissimi i turisti provenienti da tutto il mondo. Dopo i festeggiamenti per il Capodanno, già dal mattino agli impianti di risalita numerosi sciatori hanno voluto approfittare di condizioni meteo e di innevamento molto favorevoli, che dovrebbero rimanere tali per diversi giorni.L'articolo Vialattea, numeri record sulle piste sciistiche: assalto di turisti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Vialattea numeri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vialattea numeri