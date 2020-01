Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 09:15 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Viabilità DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 08.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione RAMMENTIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DELLA SCORSE SETTIMANA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO. LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA. SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. NEL COMUNE DI CASTELFORTE. DA UMBERTO VERINI PER AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 09:15: VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 08… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 08… -