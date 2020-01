Verso Euro 2020, le tre svolte di Roberto Mancini per raggiungere il Rinascimento (Di mercoledì 1 gennaio 2020) di Marco A. Munno e Luigi Di Maso Una peculiarità ingombrante del popolo italiano è quella di prendere consapevolezza della propria situazione (negativa) solo quando i problemi cominciano a manifestare i propri effetti collaterali. Non poteva di certo essere esente quello che è quasi riduttivo definire solamente “sport nazionale”, ovvero il calcio. Per tanto tempo si è parlato di problemi strutturali e di mentalità da ristrutturare: solo quando anche le prestazioni sul rettangolo di gioco non sono più riuscite a fingere da antidolorifico, si è resa necessaria una reazione. Aver raggiunto uno dei risultati peggiori della storia della nazionale – con la mancata qualificazione al Campionato del Mondo del 2018 nell’infausto spareggio contro la Svezia – ha portato l’obbligatorio cambio al timone, almeno quello relativo alle questioni strettamente collegate al campo (come spesso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

